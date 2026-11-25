25 ноября 2026, 13:28

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

На снежном полигоне в Ильинской Слободке рабочие смонтировали автоматический шлагбаум. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Клин.





Ранее там уже установили две камеры видео- и фотофиксации. Самосвалы будут пропускать на площадку по электронным талонам. Цифровая система учёта должна навести порядок с бесконтрольным вывозом снега.

«Дополнительно ко всему будет производиться видео- и фотофиксация. А искусственный интеллект будет следить, чтобы не завозили мусор», – рассказал директор «Клинского городского хозяйства» Денис Ащеулов.