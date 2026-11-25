Приём снега на полигоне в Клину будет контролировать автоматическая система
На снежном полигоне в Ильинской Слободке рабочие смонтировали автоматический шлагбаум. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Клин.
Ранее там уже установили две камеры видео- и фотофиксации. Самосвалы будут пропускать на площадку по электронным талонам. Цифровая система учёта должна навести порядок с бесконтрольным вывозом снега.
«Дополнительно ко всему будет производиться видео- и фотофиксация. А искусственный интеллект будет следить, чтобы не завозили мусор», – рассказал директор «Клинского городского хозяйства» Денис Ащеулов.
В итоге город получит контролируемый и эффективный процесс уборки. На полигон всю зиму свозят снежные массы коммунальщики, предприятия, торговые центры и другие организации. Площадь территории – 20 гектаров, вместимость – до 300 тысяч кубометров. Как отметили в администрации, этого хватало даже в самые снежные зимы.