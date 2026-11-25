25 ноября 2026, 12:29

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области действует программа «Приведи друга». Медработники могут получить денежную премию за привлечение коллег в учреждения здравоохранения региона.





По этой программе в Подмосковье с начала года трудоустроились почти 400 медиков. Об этом рассказал зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.



Размер выплаты составляет до 128 000 рублей. Он зависит от специальности, стажа и квалификации нового сотрудника.

«Программа «Приведи друга» – один из инструментов привлечения медицинских кадров в наши больницы и поликлиники. Она позволяет действующим сотрудникам рекомендовать коллег для трудоустройства и получить за это денежную выплату. С начала года в медицинские организации Подмосковья вышли на работу 390 «друзей». 143 из них – врачи, 247 – средний медперсонал. Недавно мы расширили программу на водителей скорой помощи», – отметил Забелин.