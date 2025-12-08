В подмосковной усадьбе Успенское проведут реконструкцию санаторного корпуса

08 декабря 2025, 13:41

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Санаторный корпус усадьбы Успенское в Одинцовском корпусе ожидает масштабная реконструкция. Проект получил одобрение Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.





Корпус построили на территории усадьбы в 70-х годах прошлого века. Здание представляет из себя прекрасный образец классического модернизма.





«Проект реконструкции лечебного корпуса можно назвать образцом бережного и вдумчивого отношения к архитектурному наследию Подмосковья. Философия преображения основана на глубоком уважении к труду советских архитекторов. Аутентичный характер здания сохраняется, а его облик обновляется благодаря тактичному внедрению современных элементов», — отметила главный архитектор региона Александра Кузьмина.