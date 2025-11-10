«Иволга 4.0» стала восьмым новым поездом на Ярославском направлении

10 ноября 2025, 14:11

оригинал Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»

ЦППК вывела на Ярославское направление восьмой современный поезд «Иволга 4.0» после пусконаладочных работ и тестовых поездок. Ещё семь составов этой модели поступит до конца декабря, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.