«Иволга 4.0» стала восьмым новым поездом на Ярославском направлении
ЦППК вывела на Ярославское направление восьмой современный поезд «Иволга 4.0» после пусконаладочных работ и тестовых поездок. Ещё семь составов этой модели поступит до конца декабря, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.
Обновление подвижного состава в 2025 году охватывает 15 поездов «Иволга 4.0». Пока один новый состав выходит на маршрут, следующий проверяют специалисты ЦППК и завода-изготовителя. Они тестируют тормозные и климатические системы, связь «пассажир-машинист» и другое оборудование, чтобы убедиться, что поезд готов работать в любых условиях.
«Иволга 4.0» — самое новое поколение поездов. Их легко узнать по мятным и ежевичным цветам поручней и подголовников кресел. Поезда этой серии начали перевозить пассажиров на МЦД-3 и МЦД-4 в 2024 году, а с июня 2025 года вышли на Ярославское направление — самое востребованное в России.
Салоны составов делают поездки максимально комфортными: тихо, есть климатические системы с обеззараживанием воздуха, USB-розетки и крепления для велосипедов. Три двери в каждом промежуточном вагоне ускоряют посадку и высадку.
ЦППК обновляет составы совместно с Департаментом транспорта Москвы и РЖД. Всего до 2030 года на Ярославское направление поступят 92 поезда, что позволит сократить средний возраст подвижного состава с 17 до 3,5 лет.
