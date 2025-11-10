В четырёх округах Московской области оптимизировали работу шести светофоров
Режим работы шести светофоров оптимизировали на прошедшей неделе специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения в округах Пушкинский, Ленинский, Орехово-Зуевский и Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Корректировка светофоров увеличивает пропускную способность дорог и снижает риск ДТП.
«Работу сразу трёх светофоров поменяли на Промышленной улице в Домодедове: их синхронизировали и добавили утренний и вечерний режимы. Провели также оптимизацию светофора в посёлке Мисайлово Ленинского округа: там увеличили время выезда на Володарское шоссе из ЖК «Пригород Лесное» в выходные дни», — говорится в сообщении.Кроме того, светофорный режим изменили на перекрёстке улиц Толмачёва и Новосёлки Слободка в городе Ивантеевка Пушкинского округа и на 68-м километре Носовихинского шоссе в Орехово-Зуевском округе.