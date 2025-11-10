Новый мост через канал имени Москвы построят в Дмитрове к 2029 году
В подмосковном Дмитрове продолжают строительство нового моста через канал имени Москвы. Работы идут по Народной программе партии «Единая Россия». Ход строительства проверили депутат Госдумы Ирина Роднина, депутаты Мособлдумы, а также члены и сторонники партии, сообщили в пресс-службе ЕР.
Пролетное строение моста возведут зимой, когда канал будет закрыт для судоходства. Всего в проекте используют около 1 400 тонн металлических конструкций, из которых 260 тонн уже установили.
«Старый Рогачевский мост будет демонтирован, а на его месте появится новое сооружение. Помимо этого, обычный переезд через железнодорожное направление Савелово заменит современный путепровод. Работы пройдут в три этапа. Уже началось обновление Ново-Рогачевской улицы и строительство моста через канал имени Москвы. Появятся удобные подъездные пути к ЖК «Дмитрослав», ТЦ «Дмитровский» и «Галактика». Новую переправу сделают двухполосной в обе стороны, что вместе с путепроводом улучшит транспортную ситуацию на въезде в Дмитров», — рассказала Ирина Роднина.Сейчас строители выполняют первый этап — возводят подпорные стены, фундаменты опор и основания эстакады на обоих берегах, устраивают насыпи подъездных путей и прокладывают около 6 км инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. Для жителей сохранили движение по старому мосту: его балки усилили, чтобы обеспечить безопасный проезд легковых автомобилей.
Первый этап строительства завершат в феврале 2027 года, после чего начнут демонтаж старого арочного моста 1939 года постройки. Полностью проект планируют завершить к концу 2029 года.