Новый мост через канал имени Москвы построят в Дмитрове к 2029 году

10 ноября 2025, 09:58

оригинал Фото: Администрация Дмитровского округа

В подмосковном Дмитрове продолжают строительство нового моста через канал имени Москвы. Работы идут по Народной программе партии «Единая Россия». Ход строительства проверили депутат Госдумы Ирина Роднина, депутаты Мособлдумы, а также члены и сторонники партии, сообщили в пресс-службе ЕР.





Пролетное строение моста возведут зимой, когда канал будет закрыт для судоходства. Всего в проекте используют около 1 400 тонн металлических конструкций, из которых 260 тонн уже установили.



​Фото: Администрация Дмитровского округа



«Старый Рогачевский мост будет демонтирован, а на его месте появится новое сооружение. Помимо этого, обычный переезд через железнодорожное направление Савелово заменит современный путепровод. Работы пройдут в три этапа. Уже началось обновление Ново-Рогачевской улицы и строительство моста через канал имени Москвы. Появятся удобные подъездные пути к ЖК «Дмитрослав», ТЦ «Дмитровский» и «Галактика». Новую переправу сделают двухполосной в обе стороны, что вместе с путепроводом улучшит транспортную ситуацию на въезде в Дмитров», — рассказала Ирина Роднина.

​Фото: Администрация Дмитровского округа

