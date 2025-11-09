В подмосковной Лобне завершили укладку асфальта на Северном подъезде

09 ноября 2025, 12:52

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Лобне завершили основные работы на строящемся Северном подъезде к городу. По основному ходу дороги подрядчики уложили асфальт и начали монтаж шумозащитных экранов, сообщили в подмосковном Минтрансе.





Новый участок длиной 550 метров обеспечит удобный съезд с Северного обхода на внутренние улицы Лобни. Он соединит дорогу с СНТ «Лесная полянка», СНТ «Птичка», ЖК «Восточный», а еще обеспечит проезд к зоне отдыха «Парк Киово» и улице Киово.



​Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области



«Сейчас завершаются работы по устройству очистных сооружений и ограждений пешеходной части. В ближайшее время строители приступят к нанесению разметки и установке дорожных знаков. Открыть рабочее движение здесь планируем до конца года», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.