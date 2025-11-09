В подмосковной Лобне завершили укладку асфальта на Северном подъезде
В Лобне завершили основные работы на строящемся Северном подъезде к городу. По основному ходу дороги подрядчики уложили асфальт и начали монтаж шумозащитных экранов, сообщили в подмосковном Минтрансе.
Новый участок длиной 550 метров обеспечит удобный съезд с Северного обхода на внутренние улицы Лобни. Он соединит дорогу с СНТ «Лесная полянка», СНТ «Птичка», ЖК «Восточный», а еще обеспечит проезд к зоне отдыха «Парк Киово» и улице Киово.
«Сейчас завершаются работы по устройству очистных сооружений и ограждений пешеходной части. В ближайшее время строители приступят к нанесению разметки и установке дорожных знаков. Открыть рабочее движение здесь планируем до конца года», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.По проекту планируют две полосы движения и пешеходные зоны. Движение по новому участку позволит разгрузить ряд улиц.
В Лобне также продолжается реконструкция 1,5-километрового участка на улице Гагарина. После её завершения грузовой транспорт будет проходить через Северный обход без заезда на улицы Батарейную и Букинское шоссе. На дорогах станет комфортнее и безопаснее.