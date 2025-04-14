Из 10 тыс. спортсменов отобраны участники «Финала четырёх» Школьной лиги

Фото: пресс-служба Минспорта МО
По итогам матчей регионального этапа Школьной лиги Московской области определились все команды-участники «Финала четырёх». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Соревнования регионального этапа проходили в четырёх дисциплинах: футзале, волейболе, баскетболе 3х3 и шахматах. Команды состязались в двух конференциях – Западной и Восточной.
По итогам отбора между городскими и муниципальными округами в соревнованиях по футзалу сыграют школьники из Ступина, Балашихи, Подольска и Дмитрова.
В волейболе среди девушек в финал прошли команды Истры, Дмитрова, Домодедова и Королёва. Юношеские коллективы будут представлять Королёв, Щёлково, Дмитров и Подольск. В шахматных баталиях встретятся спортсмены из Щёлкова, Балашихи, Дубны и Подольска.
В баскетболе 3х3 на паркет выйдут команды юношей из Истры, Подольска, Щёлкова и Балашихи. У девушек сыграют Наро-Фоминск, Подольск, Домодедово и Балашиха.
Амбассадорами лиги стали Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева.
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По итогам отбора между городскими и муниципальными округами в соревнованиях по футзалу сыграют школьники из Ступина, Балашихи, Подольска и Дмитрова.
В волейболе среди девушек в финал прошли команды Истры, Дмитрова, Домодедова и Королёва. Юношеские коллективы будут представлять Королёв, Щёлково, Дмитров и Подольск. В шахматных баталиях встретятся спортсмены из Щёлкова, Балашихи, Дубны и Подольска.
В баскетболе 3х3 на паркет выйдут команды юношей из Истры, Подольска, Щёлкова и Балашихи. У девушек сыграют Наро-Фоминск, Подольск, Домодедово и Балашиха.
«По итогам «Финалов четырёх» в каждой из дисциплин сезона-2024/2025 Школьной лиги Подмосковья определятся абсолютные чемпионы. Решающие матчи финалистов пройдут 24-29 апреля. Найти расписание финальных игр и посмотреть прямые трансляции можно в официальных аккаунтах Школьной лиги в ВК и Телеграм», – отметили в министерстве.Там напомнили, что в муниципальном этапе проекта участвовали более 10 тыс. юных спортсменов.
Амбассадорами лиги стали Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева.
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Лора Луганская