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Спортсменки клуба «Заречье-Одинцово» выиграли Кубок России по волейболу на снегу

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Команда подмосковного женского клуба «Заречье-Одинцово» одержала победу на Кубке России по волейболу на снегу, информацию об этом пресс-служба Минспорта Московской области разместила в официальных соцсетях ведомства.
«В полуфинале представительницы клуба «Заречье-Одинцово» обыграли спортсменок из клуба «Локомотив» из Калининграда, которые на тот момент были чемпионками страны. А в битве за золотую медаль турнира подмосковные волейболистки сошлись с брянским клубом «Спартак» и одержали победу», — говорится в сообщении.
В составе команды «Заречье-Одинцово» выступали Дарья Павлова, Анастасия Барсук, Елена Федчук и Полина Цыганова. Тренером команды является Наталья Урядова.

Министерство физической культуры и спорта Московской области регулярно публикует в своих социальных сетях — на странице «ВКонтакте» и в Telegram-канале — информацию о профессиональных и любительских соревнованиях в регионе, а также об успехах подмосковных спортсменов на межрегиональных, всероссийских и международных турнирах.

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Футзальный матч шатурского «Динамо» с командой «Столица» завершился вничью
14 апреля 2025, 14:52

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

14 тур XXXIII чемпионата России по футболу в залах завершился матчем в Шатуре, в котором местная команда «Динамо» встретилась с московской командой «Столица», игра закончилась со счётом 3:3, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«Соперник — очень опытная команда, и ряд игроков показали высшей уровень. Я думаю, для зрителей и для всех была очень качественная игра. (…) Сейчас у нашей команды одна задача — стать чемпионами. Будем готовиться и надеемся порадовать болельщиков», — заявил игрок футзального клуба «Динамо» (Шатура) Афанасий Федоров.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Чемпион и призеры XXXIII чемпионата России по футзалу определятся на «Финале четырёх», который будет проходить 26-27 апреля во дворце спорта «Шатура».

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#футбол
#чемпионат россии
#спорт
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Спортсмены из Подольска в «Финале четырёх» одержали первые победы
14 апреля 2025, 14:51

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Баскетболисты Подольска выиграли «Финал четырёх» Единой школьной лиги и получили похвалу от главы Городского округа Подольск Григория Артамонова. Команды юношей из школы «Бородино» и девушек из школы № 30 продолжат соревноваться на региональном уровне, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В финальных соревнованиях Подольск представлен в волейболе среди юношей и футзале гимназией имени Подольских курсантов, в шахматах — гимназией № 7, в баскетболе среди юношей — школой «Бородино», а среди девушек — школой № 30.

«На этот раз наши юноши и девушки стали лучшими в баскетболе. Они проявили невероятную командную работу, стойкость и мастерство. Впереди их ждёт главный финал. Поздравляю чемпионов с победой! Спасибо, что вдохновляете на успех других. Гордимся вами!», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

С 2024 года в Подольске реализуется региональный проект «Единая школьная лига». Около двух тысяч юных спортсменов из 29 школ муниципалитета стали участниками этого масштабного проекта.

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#подмосковье
#школьники
#баскетбол
#победа
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В сосудистом центре Дубны открыли два новых отделения
14 апреля 2025, 14:24

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Неврологическое и кардиологическое отделения открылись в сосудистом центре МСЧ №9 ФМБА РФ в Дубне, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В торжественном открытии приняли участие руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и директор ОИЯИ Григорий Трубников.
«За два года с момента открытия рентгенэндоваскулярной операционной и ангиографической службы существенно улучшилась ситуация с сосудистым здоровьем людей, которые проживают в Дубне и в соседних районах. За прошлый год смертность от сосудистых заболеваний снизилась более чем на десять процентов», — отметила Вероника Скворцова.

Вероника Скворцова и Григорий Трубников (фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна)

В рамках визита Вероника Скворцова осмотрела также отделение визуализации в составе приемно-диагностического отделения медико-санитарной части №9 и кабинет сосудистой томографии. Современная медтехника и высокая квалификация работающих здесь специалистов позволяет использовать самые передовые методы диагностики сердечно-сосудистой системы.

«Дубна становится не только центром высоких технологий и науки, но и территорией, где медицина развивается по самым высоким мировым стандартам», — заявил отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
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#дубна
#медицина
#здравоохранение
#вероника скворцова
#максим тихомиров
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Созданный школьниками Подольска космический спутник передал на Землю снимок
14 апреля 2025, 13:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Снимок из космоса и поздравление с Днём космонавтики передал на Землю спутник «УмКА-10», созданный учениками школы № 29 имени Забродина, информацию принял школьный центр управления полётами, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Подольский спутник «УмКА» передал с орбиты поздравление с Днём космонавтики всем жителям планеты. Юные подольчане — гордость округа! И на Земле, и за её пределами они совершают настоящие чудеса», — сказал глава округа Подольск Григорий Артамонов.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Спутник «УмКА-10», собранный учениками инженерных классов школы №29, был запущен в космос в 2023 году с ракетой-носителем «Союз-2.1б». Спутник оснащён телескопом, позволяющим снимать астрофотографии и посылать их на Землю. Сейчас спутник находится в 500 километрах от нашей планеты.

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#подольск
#григорий артамонов
#космос
#спутник
#школьники
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В парке «Дубрава» Павловского Посада устроили «Космический вечер»
14 апреля 2025, 13:42

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В парке «Дубрава» в Павловском Посаде состоялся «Космический вечер» в честь Дня космонавтики. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Вечер запомнится жителям города живой рок-музыкой. Под звуки гитары в исполнении местных музыкантов Алексея Чармосова, Владимира Фёдорова, Рината Беглецова, Лисунка и Света – зрители насладились отличными мелодиями и атмосферой праздника.
«Вечер стал возможностью для горожан объединиться и насладиться живой музыкой в приятной обстановке парка. Прекрасное настроение сделали это событие поистине незабываемым. Организаторы выразили благодарность всем, кто пришёл на концерт и поддержал артистов», – замглавы Павлово-Посадского городского округа Светлана Аргунова.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Как отметили в пресс-службе, День космонавтики отпраздновали и в других учреждениях культуры городского округа.

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#искусство
#культура
#подмосковье
#московская область
#день космонавтики
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