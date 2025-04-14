Спортсменки клуба «Заречье-Одинцово» выиграли Кубок России по волейболу на снегу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда подмосковного женского клуба «Заречье-Одинцово» одержала победу на Кубке России по волейболу на снегу, информацию об этом пресс-служба Минспорта Московской области разместила в официальных соцсетях ведомства.
«В полуфинале представительницы клуба «Заречье-Одинцово» обыграли спортсменок из клуба «Локомотив» из Калининграда, которые на тот момент были чемпионками страны. А в битве за золотую медаль турнира подмосковные волейболистки сошлись с брянским клубом «Спартак» и одержали победу», — говорится в сообщении.В составе команды «Заречье-Одинцово» выступали Дарья Павлова, Анастасия Барсук, Елена Федчук и Полина Цыганова. Тренером команды является Наталья Урядова.
Министерство физической культуры и спорта Московской области регулярно публикует в своих социальных сетях — на странице «ВКонтакте» и в Telegram-канале — информацию о профессиональных и любительских соревнованиях в регионе, а также об успехах подмосковных спортсменов на межрегиональных, всероссийских и международных турнирах.
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