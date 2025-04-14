На полумарафоне ко Дню космонавтики в Королёве стартовали 1,6 тыс. участников

Фото: пресс-служба г. о Королёв
В ежегодном полумарафоне «Любовь и космос» в Королёве приняли участие более 1,6 тыс. человек. Об этом сообщил глава городского округа Игорь Трифонов.
«В нашем городе прошел праздник спорта, бодрости и отличного весеннего настроения. На старт традиционного космического полумарафона вышли свыше 1,6 тыс. человек. Дистанции для спортсменов составляли 5, 10 и 21,1 км. 400 юных любителей бега состязались на специальных дистанциях в 0,5 и 1 км», – отметил Трифонов.Забег провели в соответствии с целями нацпроекта «Семья».
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Лора Луганская