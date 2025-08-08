Кондитерская фабрика «Сокол» вошла в нацпроект повышения производительности

08 августа 2025, 17:20

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Расположенная в Дмитровском муниципальном округе кондитерская фабрика «Сокол» присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





На предприятии состоялось совещание со специалистами подмосковного Регионального центра компетенций. Пилотным потоком выбрали процесс производства самого массового продукта – «Зефир «Бело-розовый» с ароматом ванили и малины 340 гр».



«В ближайшее время вместе со специалистами РЦК предприятие приступит к диагностике состояния пилотного потока, которая позволит выявить этапы производства, требующие улучшения. Затем в рамках федерального проекта будет разработан план мероприятий, внедрены технологии бережливого производства. Полученный опыт позже распространят и на другие участки производства», – рассказали в министерстве.