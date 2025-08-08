Кондитерская фабрика «Сокол» вошла в нацпроект повышения производительности
Расположенная в Дмитровском муниципальном округе кондитерская фабрика «Сокол» присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
На предприятии состоялось совещание со специалистами подмосковного Регионального центра компетенций. Пилотным потоком выбрали процесс производства самого массового продукта – «Зефир «Бело-розовый» с ароматом ванили и малины 340 гр».
«В ближайшее время вместе со специалистами РЦК предприятие приступит к диагностике состояния пилотного потока, которая позволит выявить этапы производства, требующие улучшения. Затем в рамках федерального проекта будет разработан план мероприятий, внедрены технологии бережливого производства. Полученный опыт позже распространят и на другие участки производства», – рассказали в министерстве.На совещании также были поставлены задачи сократить время процесса минимум на 15%, уменьшить незавершённое производство на 10%, а выработку на рабочих местах увеличить не менее чем на 15%.
Кондитерская фабрика «Сокол» работает более 30 лет и производит свыше 40 тонн продукции в день. На фабрике применяется инновационная технология производства зефира, которая обеспечивает нежную структуру с продукта и сохраняет натуральный вкус ингредиентов. Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» нужно подать заявку на ИТ-платформе.