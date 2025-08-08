В библиотеках Подмосковья действуют более 200 книжных клубов

08 августа 2025, 16:40

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В библиотеках Московской области работает 205 книжных клубов, объединяющих свыше 3 тысяч читателей. Здесь любители литературы обсуждают прочитанные книги, обмениваются впечатлениями и рекомендациями, а также посещают школы чтения для детей, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.





В Губернской библиотеке действуют клубы «Волшебная лавка» для подростков и «Заглавные книги», встречи которого проходят в литературном кафе «Кофе у Крупской» с обсуждением классики. В Балашихе, в библиотеке им. Ф.И. Тютчева, участники клуба TheBooklers делятся философскими размышлениями о книгах, а в Воскресенске и Домодедове работают клубы «Читающие» и «Друзья книги», где проходят встречи с авторами и презентации.



В Егорьевске в клубе «Читать подано!» изучают современную сентиментальную прозу, в Жуковском клуб «Ключ» под руководством заслуженного работника культуры Татьяны Лыжиной проводит мастер-классы и тематические вечера, а в Истре «Книги, кофе, разговоры» стал площадкой для критического разбора произведений. Литературные объединения также действуют в Клинской, Радужненской, Клементьевской библиотеках и в библиотеке им. В.В. Королёва.



​ Фото: Министерство культуры и туризма Московской области



По данным портала «МОё Подмосковье», в июле жители региона чаще всего интересовались литературой по рукоделию, детскими книгами и произведениями из школьной программы. Самыми активными посетителями библиотек стали дети до 14 лет.



Топ-10 книг июля: