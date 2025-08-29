Из дворов Подмосковья за месяц увезли на штрафстоянки около 70 машин

29 августа 2025, 17:14

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Около 70 автомобилей эвакуировали из дворов Московской области в августе за нарушение правил стоянки и остановки. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.





На штрафстоянки отправились машины, припаркованные в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Всем владельцам эвакуированных машин выписали штрафы.





«Наши инспекторы проводят выездные обследования дворов территорий, проверяя, нет ли препятствий для движения спецтранспорта, в том числе мусоровозов и коммунальной техники. Если обнаруживается нарушение, инспектор принимает решение об эвакуации автомобиля», — сказал зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.