Из дворов Подмосковья за месяц увезли на штрафстоянки около 70 машин
Около 70 автомобилей эвакуировали из дворов Московской области в августе за нарушение правил стоянки и остановки. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
На штрафстоянки отправились машины, припаркованные в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Всем владельцам эвакуированных машин выписали штрафы.
«Наши инспекторы проводят выездные обследования дворов территорий, проверяя, нет ли препятствий для движения спецтранспорта, в том числе мусоровозов и коммунальной техники. Если обнаруживается нарушение, инспектор принимает решение об эвакуации автомобиля», — сказал зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.Он добавил, что для большей эффективности эвакуацию проводят не только в дневное время, но и по ночам.