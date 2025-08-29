В Щёлкове ищут подрядчика на капремонт моста через Клязьму
Мост через реку Клязьму, входящий в состав автомобильной дороги «Щелково – Фряново», планируют капитально отремонтировать. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги.
«Подрядчик должен будет отремонтировать участок автодороги с мостом общей протяжённостью 211,7 метра на км 5+140 автодороги «Щелково – Фряново» на территории округа Щёлково. Завершение работ запланировано на 2026 год», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 332 миллиона 895 тысяч 899 рублей 75 копеек. Заявки на подряд принимаются до 9 сентября. Работы будут проводиться по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансироваться из бюджета Московской области.