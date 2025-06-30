Из лесов Подмосковья с начала года убрали более 1,4 тыс. аварийных деревьев
Более 1,4 тыс. ставших опасными деревьев убрали с территории лесного фонда Московской области с начала текущего года. Информацию об этом пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона разместила в социальных сетях ведомства.
«Специалисты Мособлеса с начала года убрали 1426 аварийных деревьев. В топ-5 лесничеств по количеству убранных деревьев вошли Подольское, где ликвидировали 214 опасных деревьев, Ступинское (190), Волоколамское (182), Сергиево-Посадское лесничество (137) и Истринское (112)», — цитируются в сообщении слова председателя подмосковного Комлесхоза Алексея Ларькина.В ведомстве напомнили, что об аварийном дереве – имеющем структурные повреждения или опасный наклон — следует сообщать специалистам Комлесхоза. Это можно сделать через сайт комитета, через портал «Добродел» или через ЦУР. Самостоятельная вырубка запрещена и карается штрафом.
Комитет лесного хозяйства Московской области регулярно размещает информацию относительно хода за лесами и их восстановления, а также о лесопожарной обстановке, правилах охоты, борьбе с боаконьерами и незаконными рубками и пр. на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале «Мособл Комлес».