Из лесов Подмосковья с начала года убрали более 1,4 тыс. аварийных деревьев

30 июня 2025, 11:22

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Более 1,4 тыс. ставших опасными деревьев убрали с территории лесного фонда Московской области с начала текущего года. Информацию об этом пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона разместила в социальных сетях ведомства.







«Специалисты Мособлеса с начала года убрали 1426 аварийных деревьев. В топ-5 лесничеств по количеству убранных деревьев вошли Подольское, где ликвидировали 214 опасных деревьев, Ступинское (190), Волоколамское (182), Сергиево-Посадское лесничество (137) и Истринское (112)», — цитируются в сообщении слова председателя подмосковного Комлесхоза Алексея Ларькина.