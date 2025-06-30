В Подмосковье упростили услугу перевода детей участников СВО в другую школу

30 июня 2025, 11:07

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковные семьи участников спецоперации теперь могут в режиме онлайн подать заявление на перевод ребёнка в ближайшую к дому школу. На региональном портале оптимизировали соответствующую услугу, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.







«Мы также внедрили в услугу два цифровых сервиса. Первый автоматически заполнит сведения о ребёнке, подтянув их из учётной записи родителя. Второй проверит, не было ли ранее подано заявление на эту услугу. Сервисы сэкономят время на оформление и сократят количество отказов при повторной подаче заявки», – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.