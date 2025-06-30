В Подмосковье упростили услугу перевода детей участников СВО в другую школу
Подмосковные семьи участников спецоперации теперь могут в режиме онлайн подать заявление на перевод ребёнка в ближайшую к дому школу. На региональном портале оптимизировали соответствующую услугу, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«Мы также внедрили в услугу два цифровых сервиса. Первый автоматически заполнит сведения о ребёнке, подтянув их из учётной записи родителя. Второй проверит, не было ли ранее подано заявление на эту услугу. Сервисы сэкономят время на оформление и сократят количество отказов при повторной подаче заявки», – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Как напомнили в ведомстве, дети участников СВО имеют внеочередное право на перевод в ближайшую к месту проживания семьи муниципальную школу. Для подачи заявления необходимо авторизоваться на региональном портале через ЕСИА и в рамках госуслуги «Запись в школу» воспользоваться подуслугой «Приём на обучение в порядке перевода». Далее потребуется заполнить электронную форму, приложить документы и направить заявление на рассмотрение.
После подачи заявки на портале нужно будет принести оригинал документа об успеваемости в текущем году и личное дело ученика в школу, куда оформляется перевод.
Услуга доступна на региональном портале в разделе «Образование» – «Образование детям».