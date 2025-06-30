В трёх округах Подмосковья оптимизировали работу четырёх светофоров
Работу четырёх светофоров оптимизировали на перекрёстках в Мытищах, Сергиево-Посадском и Ленинском округах за минувшую неделю. Работу провели специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Сергиево-Посадском округе изменили режим работы светофора на пересечении дороги Сергиев-Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» с трассой А-108. Теперь по пятницам здесь на 20 секунд увеличивается время проезда по дороге в сторону области», — говорится в сообщении.В посёлке Володарского Ленинского округа поменяли работу двух светофоров на пересечениях Центральной улицы с улицами Живописная и Текстильная. В результате увеличилось время прямого хода по Центральной. А в мытищинской деревне Сухарево скорректировали работу светофора на перекрёстке улиц Школьная и Окружная, увеличив время проезда по Школьной.