Из лесов Подмосковья с начала года убрали более 1,4 тыс. аварийных деревьев

24 марта 2026, 12:29

оригинал Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

1 416 аварийных деревьев срубили с начала текущего года в лесах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.





Аварийными считаются сухие стволы, деревья с гнилью, с повреждениями корневой системы или с опасным наклоном, способные упасть и причинить вред людям и имуществу.





«Больше всего аварийных деревьев — 424 — ликвидировали в Истринском лесничестве. Второе место по этому показателю занимает Волоколамское лесничество, где срубили 195 проблемных деревьев. На третьем месте Подольское лесничество (134 срубленных дерева), на четвёртом — Сергиево-Посадское (116) и на пятом — Бородинское (82)», — говорится в сообщении.