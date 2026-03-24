Строительная готовность образовательного центра в Краснознаменске достигла 60%

24 марта 2026, 12:14

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Образовательный центр, состоящий из школы на 550 учеников и детского сада на 220 воспитанников, строят на улице Связистов в Краснознаменске. В настоящее время готовность объекта достигла 60%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Площадь здания составляет свыше 14 000 квадратных метров. Постройка состоит из четырёх блоков — детсада, младшей, средней и старшей школы.





«Внутри обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты, два спортивных зала, актовый зал, библиотечно-информационный центр и пищеблок со столовой, а в блоке детсада — десять групповых помещений со своими игровыми, спальнями, раздевалками и санузлами, кружковые и пространства для занятий физкультурой и музыкой», — говорится в сообщении.