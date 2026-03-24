В Подмосковье стартовали акции по пропаганде использования ремня безопасности
Масштабный проект «Один щелчок спасает жизнь!», посвящённый важности использования ремня безопасности, стартовал в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В рамках проекта в разных округах региона будут проходить тематические акции.
«Сотрудники Госавтоинспекции, волонтёры и активисты посетят различные площадки — от заправок и автошкол до торговых центров — и объяснят людям, почему важно использовать ремень безопасности не только на переднем, но и на заднем сидении, а также не забывать пристёгиваться в такси», — говорится в сообщении.Главная задача акции — донести до участников движения, что ремень безопасности удерживает человека в салоне, а значит, спасает его жизнь в ДТП.