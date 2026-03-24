Спасатели провели в двух округах Подмосковья рейды «Тонкий лёд»

24 марта 2026, 10:55

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Профилактические рейды в рамках операции «Тонкий лёд» провели работники Мособлпожспаса в Дубне и Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В ходе рейдов спасатели проверили толщину льда на водоёмах, особенно в тех местах, где собираются любители зимней рыбалки, и огородили по берегу зоны с самыми опасными участками предупреждающей лентой.





«Специалисты также провели беседы с жителями. В первую очередь — с родителями с детьми. Им объяснили, что сейчас запрещено выходить на водоёмы и крайне нежелательно находиться рядом с ними», — говорится в сообщении.