За один день акции «Сад памяти» в лесах Подмосковья посадили 43,5 тыс. сеянцев

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Участие в международной акции «Сад памяти» на подмосковных лесных площадках приняли свыше 3,5 тыс. человек. Об этом рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
«На 14 площадках в лесах региона в рамках Международной акции «Сад памяти» в один день 7 мая на площади почти 20 га посадили более 43,5 тыс. сеянцев, в том числе 36 944 сеянцев сосны и 6 620 – ели», – отметил Ларькин.Лесные площадки были подготовлены на территории округов Егорьевск, Рузский, Балашиха, Домодедово, Клин, Наро-Фоминский, Серпухов, Сергиево-Посадский и Талдомский. На акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Это жители Подмосковья, депутаты Мособлдумы, руководство региона, коллективы министерств, волонтёры, лесничие и юные воспитанники школьных лесничеств. Опытные лесничие показывали, как правильно сажать сеянцы с помощью меча Колесова. На площадках организовали концерты и мастер-классы, были развёрнуты полевые кухни.
Ранее сообщалось, что около 1,5 тыс. человек приняли участие в посадках деревьев на центральной лесной площадке Международной акции «Сад памяти» в Подмосковье в Нестеровском участковом лесничестве.
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