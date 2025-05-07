За один день акции «Сад памяти» в лесах Подмосковья посадили 43,5 тыс. сеянцев

С наступлением тепла увеличивается количество пожаров в жилых домах, на дачах, в садовых домиках и хозяйственных постройках граждан. Главная причина таких пожаров – переход огня при сжигании мусора и травы на строения, сообщили в пресс-служба Управления Росреестра по Московской области.