В подмосковных лесах за майские праздники выявили более ста нарушений

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
За период майских праздников в лесах Подмосковных заметили более ста нарушений лесного законодательства, рассказали в пресс-службе регионального Комлесхоза. В праздничные дни оперативные службы перевели в режим повышенной готовности к реагированию на ландшафтные пожары.
«Сотрудники лесной охраны более 1,5 тыс. раз выходили в рейды для контроля соблюдения лесного законодательства на территории подмосковного лесного фонда. В основном работали на лесных участках возле населённых пунктов, садовых товариществ, а также в традиционных местах отдыха местных жителей и гостей региона», – рассказал врио председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.Он уточнил, что за это время удалось выявить 101 нарушение лесного законодательства, в том числе 12 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Составлено 26 протоколов об административном правонарушении. Возбуждены административные дела.
В ведомстве напомнили, что за разведение костров в неположенном месте нарушителей ждут штрафы. Для физлиц они могут достигать 60 тыс. рублей; для должностных – 110 тыс.; для юрлиц – 2 млн рублей. Помимо этого, возможно лишение свободы на срок до 10 лет. Обнаружив возгорания, следует немедленно сообщить о нём на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.
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