Из магазина в Красногорске изъяли крупную партию алкоголя

26 июня 2026, 17:44

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Более полутора тысяч бутылок алкоголя изъяли из магазина «Универсам 24» на бульваре Космонавтов в Красногорске из-за нарушения правил торговли. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.





Ранее в СМИ прошла информация, что местные подростки просят взрослых купить им в этом магазине спиртное, а отказавшихся избивают.





«Проверка показала, что торговой точке продавали слабоалкогольную продукцию без регистрации в ЕГАИС, что является нарушением. Кроме того, универсам расположен в многоквартирном доме и рядом с медицинской организацией, следовательно, подпадает под запрет на торговлю спиртным», — говорится в сообщении.