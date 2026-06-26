В Серпухове пройдет лекция о последнем императорском бале
5 июля Серпуховский историко-художественный музей приглашает на лекцию-путешествие «Зимняя сказка Зимнего. Бал 1903 года», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Мероприятие посвятят последнему костюмированному императорскому балу, который вошел в историю как один из самых роскошных праздников Российской империи.
Слушатели узнают, как проходила подготовка к торжеству, организованному в честь юбилея дома Романовых. Приглашения получили 416 представителей высшей столичной знати, включая великих князей, княгинь, иностранных дипломатов и членов известных аристократических семей.
Организаторы бала предложили гостям воссоздать атмосферу эпохи царя Алексея Михайловича. Для этого участники заказывали исторические костюмы, украшенные золотым и шелковым шитьем, кружевом, жемчугом и драгоценными камнями. Из-за высокой стоимости нарядов часть приглашенных отказалась от участия в празднике.
Искусствовед Ангелина Конкина расскажет об истории знаменитого бала, особенностях придворной моды, украшениях, праздничном меню и оформлении торжественных столов.
Начало лекции — в 15:00. Возрастное ограничение — 6+. Подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте Серпуховского историко-художественного музея.
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