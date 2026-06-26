В Серпухове пройдет лекция о последнем императорском бале

26 июня 2026, 16:57

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

5 июля Серпуховский историко-художественный музей приглашает на лекцию-путешествие «Зимняя сказка Зимнего. Бал 1903 года», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.