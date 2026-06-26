На трассе в селе Теряево ограничат по ночам движение с 28 по 30 июня

26 июня 2026, 16:30

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

На участке региональной трассы «Лотошино-Суворово-Клин» в селе Теряево Волоколамского округа с 28 по 30 июня будут укладывать асфальт. В связи с этим проезд планируют ограничивать, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Работы специалисты Мосавтодора собираются проводить по ночам, чтобы минимизировать помехи для автомобилистов.





«Днём ограничения выставляться не будут», — отмечается в сообщении.