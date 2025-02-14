В Московской области в 2024 году изъяли из оборота 2,5 тонны наркотиков

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Правоохранители в течение 2024 года ликвидировали на территории Московской области 67 нарколабораторий. Такие данные привёл начальник Главного управления МВД России по Подмосковью Виктор Пауков, выступая с отчётом в Мособлдуме. Он назвал борьбу с незаконным оборотом наркотиков важнейшей задачей.
«Выявлено более 8,5 тыс. наркопреступлений и свыше 4 тыс. лиц, которых их совершили. По оконченным производствам уголовных дел изъято из оборота почти 2,5 тонны наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также 4 тонны прекурсоров. Ликвидировано 67 подпольных нарколабораторий. Задержаны 89 причастных к их деятельности лиц», – сказал Пауков.По его данным, количество совершённых под воздействием наркотических и токсических веществ преступлений сократилось на четверть.
Помимо этого, в Роскомнадзор направлена информация для блокировки адресов 350 ресурсов, через которые распространяли наркотики.
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Лора Луганская