Из подмосковных магазинов изъяли более 1400 бутылок алкоголя
Свыше 1 400 бутылок спиртных напитков, продаваемых с нарушением законодательства, изъяли из оборота в Московской области с начала года по итогам мониторинга торговых точек региона. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.
Рейды регулярно проводят сотрудники министерства совместно с полицейскими и представителями органов местного самоуправления.
«В этом году в регионе проверили 810 торговых точек и выявили 109 нарушений. Большинство нарушений было связано с несоблюдением ограничений по размещению мест продажи алкоголя и условий реализации этих товаров», — говорится в сообщении.В частности, спиртным торговали рядом с объектами здравоохранения и образования и в запрещённых зонах жилых домов. Кроме того, алкоголь продавали в ларьках, что запрещено федеральным законом.