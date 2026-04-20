Из подмосковных магазинов изъяли более 1400 бутылок алкоголя

20 апреля 2026, 18:04

Свыше 1 400 бутылок спиртных напитков, продаваемых с нарушением законодательства, изъяли из оборота в Московской области с начала года по итогам мониторинга торговых точек региона. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.





Рейды регулярно проводят сотрудники министерства совместно с полицейскими и представителями органов местного самоуправления.





«В этом году в регионе проверили 810 торговых точек и выявили 109 нарушений. Большинство нарушений было связано с несоблюдением ограничений по размещению мест продажи алкоголя и условий реализации этих товаров», — говорится в сообщении.