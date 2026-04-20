В Дмитровском кремле подготовили экскурсии о городе

оригинал

Авторские экскурсии подготовили в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» в рамках специального проекта «ВМузей». Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.



Проект будет проходить с 22 по 26 апреля.

«В частности, на 22 апреля назначена авторская экскурсия «Атмосфера городской усадьбы: о доме Олсуфьевых, Кропоткиных», созданная ведущим научным сотрудником музея Натальей Портновой. Посетителям расскажут об обитателях усадьбы, в том числе, об известном учёном, теоретике анархизма Петре Кропоткине», — говорится в сообщении.
В этот же день состоится авторская экскурсия Натальи Табуновой «Старый Дмитров в графике и картографии».

Записаться на экскурсию можно по телефону +7-495-993-74-13.
Лев Каштанов

