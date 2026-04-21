В волонтёрский корпус Международного фестиваля молодёжи подали более 20 000 заявок

21 апреля 2026, 15:00

Более 20 000 заявок уже поступило на вступление в волонтёрский корпус Международного фестиваля молодёжи. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





Ожидается конкурс почти 10 человек на место. Из этого числа отберут 2000 добровольцев, которые будут задействованы в организации мероприятия, а также отправятся сопровождать иностранные делегации в 30 экспедициях в рамках региональной программы.

«Состав команды волонтёров будет уникальным: самому юному заявителю – 16 лет, самому взрослому – 83 года. Желание помогать выразили более 680 «серебряных» волонтёров. В команде ждут и ветеранов спецоперации. Основной этап отбора стартует в мае А летом для тех, кто пройдёт собеседование, откроются 28 центров подготовки в 23 регионах страны», – рассказали в МИМП.