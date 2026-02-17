Из подмосковной больницы выписали второго переболевшего оспой обезьян
Из Домодедовской больницы выписали второго госпитализированного с диагнозом «оспа обезьян». Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.
15 февраля в больнице рассказали о выписке первого пациента, который попал туда в начале февраля. Лечение продолжили два человека с клиническими проявлениями заболевания и подтверждённым диагнозом.
«Второй пациент с оспой обезьян выписан из Домодедовской больницы с выздоровлением. Сейчас в стационаре остаётся один пациент. Его состояние удовлетворительное», – отмечается в сообщенииО первом случае госпитализации пациента с соответствующим диагнозом в Домодедовской больнице сообщили 1 февраля.
Оспа обезьян – инфекционное заболевание. Больше всего оно распространено в отдалённых районах Центральной и Западной Африки. Источники инфекции – грызуны и приматы, обитающие в зоне влажных тропических лесов, и больной человек.
Главные симптомы – лихорадка, сильная головная боль, увеличение лимфоузлов, боль мышцах и слабость. В большинстве случаев оспа обезьян заканчивается излечением за две-четыре недели, но иногда отмечается тяжёлое течение заболевания.