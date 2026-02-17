Из подмосковной больницы выписали второго переболевшего оспой обезьян

17 февраля 2026, 16:58

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Из Домодедовской больницы выписали второго госпитализированного с диагнозом «оспа обезьян». Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.





15 февраля в больнице рассказали о выписке первого пациента, который попал туда в начале февраля. Лечение продолжили два человека с клиническими проявлениями заболевания и подтверждённым диагнозом.

«Второй пациент с оспой обезьян выписан из Домодедовской больницы с выздоровлением. Сейчас в стационаре остаётся один пациент. Его состояние удовлетворительное», – отмечается в сообщении