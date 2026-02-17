В Подмосковье спасли пациентку, у которой случился инсульт во время родов близнецов

17 февраля 2026, 16:38

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли жизнь пациентки, которая перенесла инсульт прямо во время родов. Обоих новорождённых успешно выходили, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Женщину экстренно госпитализировали в родильный стационар МОЦОМД на 35-й неделе беременности. У неё случился приступ мигрени, от которой она страдала с 14 лет. Затем состояние резко ухудшилось: начались судороги, а на их фоне – потеря сознания и эпилептический приступ. Муж оперативно оказал первую помощь и вызвал скорую помощь.



Обследование выявило опасное осложнение беременности. Была проведена операция кесарева сечения. Однако после извлечения первого ребёнка у женщины случились приступ судорог с потерей сознания и инсульт.



Ситуация требовала немедленных действий многопрофильной команды. В работу одновременно включились анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи и неонатологи. Пока одна группа врачей извлекала второго ребёнка, вторая боролась за жизнь матери.

«Главной задачей стало купировать неврологическую катастрофу. Для контроля судорог пациентке вводили сильнодействующие противосудорожные препараты. Параллельно начали снижать внутричерепное давление и бороться с отёком мозга, вызванным инсультом. Мониторинг жизненно важных функций вели в режиме реального времени», – рассказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Александр Кулигин.