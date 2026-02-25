В Пушкинской больнице успешно сделали первую операцию по пластике клапанов носа

25 февраля 2026, 13:47

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Пушкинской больницы впервые провели пациентке операцию по пластике клапанов носа. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





На плановую операцию в лор-отделение поступила 60-летняя женщина, у которой при вдохе западали крылья носа. Это мешало ей нормально дышать. Как выяснилось, пациентка имела особенность анатомического строения носа – узкий внутренний носовой клапан. Такая патология проявилась лишь с возрастом, так как постепенно стала теряться эластичность тканей.

«Ранее у пациентки уже была операция по корректировке носовой перегородки. Поэтому мы скорректировали нижнюю носовую раковину и убрали небольшие кусочки костей в передних отделах. Потом устранили часть кости грушевидной апертуры, за счёт этого расширив носовой ход. В результате клапан носа расширился, и пациентка смогла нормально дышать», – рассказал заведующий лор-отделением больницы Богдан Кулешов.