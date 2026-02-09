Достижения.рф

Из Подмосковья депортировали десять мигрантов с заразными болезнями

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Десять приезжих из стран Центральной Азии, проживавших в городском округе Солнечногорск, депортировали из России по соображениями эпидемиологической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



В ходе обязательного медицинского освидетельствования у мигрантов выявили инфекционные заболевания.

«Всех иностранцев в установленном порядке уведомили о принятых в отношении них решениях. После проведения обязательных процедур, в которые входит и дактилоскопирование, полицейские сопроводили их в аэропорт для последующей депортации в страны гражданской принадлежности», — говорится в сообщении.
Всего за 2025 год в Московской области выявили и отправили обратно 257 нездоровых мигрантов.
Лев Каштанов

