Пенсионерка стала жертвой неизвестного хищника
В Индии пожилая женщина стала жертвой неизвестного хищника. Об этом пишет газета Times of India.
60-летняя Ганга Деви отправилась в лес недалеко от города Найнитал за кормом для скота. Вечером она не вернулась домой, и обеспокоенная семья сообщила о ее пропаже в Департамент лесного хозяйства. Вскоре началась поисковая операция.
Останки пенсионерки обнаружили в трех километрах от дома уже следующим утром. На ее теле были глубокие раны, характерные для нападения хищных кошек. Кто именно растерзал индианку — тигр или леопард — пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Пакистане шакал забрался в жилой дом и покусал троих человек, в том числе годовалого ребенка.
