Пенсионерка стала жертвой неизвестного хищника

В Индии неизвестный хищник растерзал 60-летнюю женщину в лесу
Фото: iStock/ravald

В Индии пожилая женщина стала жертвой неизвестного хищника. Об этом пишет газета Times of India.



60-летняя Ганга Деви отправилась в лес недалеко от города Найнитал за кормом для скота. Вечером она не вернулась домой, и обеспокоенная семья сообщила о ее пропаже в Департамент лесного хозяйства. Вскоре началась поисковая операция.

Останки пенсионерки обнаружили в трех километрах от дома уже следующим утром. На ее теле были глубокие раны, характерные для нападения хищных кошек. Кто именно растерзал индианку — тигр или леопард — пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Пакистане шакал забрался в жилой дом и покусал троих человек, в том числе годовалого ребенка.

Лидия Пономарева

