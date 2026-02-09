Российского школьника ударили по голове до сотрясения мозга

09 февраля 2026, 08:48

Второклассника ударили по голове до сотрясения мозга в школе Уфы

Фото: iStock/Adam Andryszczyk

Второклассника избили до сотрясения мозга в одной из школ Уфы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash со ссылкой на родных мальчика.