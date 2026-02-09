Российского школьника ударили по голове до сотрясения мозга
Второклассника избили до сотрясения мозга в одной из школ Уфы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash со ссылкой на родных мальчика.
По их словам, на школьника набросился одноклассник и сильно ударил по голове. После этого мальчику стало плохо: у него закружилась голова и началась тошнота. Мать забрала ребенка из школы и отвезла в травмпункт, где у него диагностировали сотрясение мозга.
Тетя пострадавшего утверждает, что над ним часто издеваются в классе, но директор не принимает никаких мер и общается с семьей на повышенных тонах. Классная руководительница, комментируя ситуацию, заявила, что уже провела беседу с обидчиком и его родителями.
