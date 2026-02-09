Мощное землетрясение произошло в одной стране
USGS: Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на юге Мексике
На юге Мексики произошло мощное землетрясение. Такие данные предоставила геологическая служба США (USGS).
Аппаратура зафиксировала подземные толчки 8 февраля в 15:42 по местному времени (9 февраля в 0:42 мск). Их магнитуда составила 5,7 — это считается сильным землетрясением.
Эпицентр находился в трех километрах от города Сан-Мигель-Коатлан штата Оахака. Очаг залегал на глубине 18,8 километра. Подробностей о пострадавших и разрушениях пока нет.
Ранее сообщалось об ощутимом землетрясении в Сахалинской области. Его магнитуда достигала 4,4. Толчки почувствовали жители города Оха, сел Москальво и Некрасовка.
Читайте также: