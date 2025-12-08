Из Подмосковья в Макеевку передали ещё одну единицу коммунальной техники

08 декабря 2025, 09:26

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области передало Макеевке Донецкой Народной Республики ещё одну единицу спецтехники для коммунальных работ. В город направили каналопромывочную машину на базе шасси «КАМАЗ-43253». Передачу провели в соответствии с соглашением с подшефными территориями. Об этом сообщили в ведомстве.





Новая машина подаёт воду под высоким давлением через гибкий рукав, очищает ливнёвую и бытовую канализацию, водостоки и колодцы, прочищает трубы спецнасадками, устраняет засоры и выполняет профилактическую промывку сетей. Объём бака техники составляет 8 м³, производительность насоса — 12,9 м³/ч. Машина работает при температуре от –20 до +40 градусов.



Спецтехника компактна, с высокой манёвренностью. Это позволяет эффективно работать на узких улицах и труднопроходимых участках города.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области



«Наша общая работа дарит макеевчанам долгожданное восстановление домов и дорог, благоустройство общественных объектов, обновление коммунальной техники, пищеблоков в детсадах и школах. Спасибо губернатору Московской области Андрею Воробьёву, министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кириллу Григорьеву за внимание к каждому вопросу и помощь в развитии жилищно-коммунального хозяйства нашего городского округа», — отметил ранее глава Макеевки Владислав Ключаров.