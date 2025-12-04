В Ивантеевке проверили выполнение запросов жителей по ЖКХ

04 декабря 2025, 17:47

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Работы, проведённые управляющей компанией «Техкомсервис» в доме №1 на Луговой улице в Ивантеевке, проверила уполномоченная главы Пушкинского округа Нина Ушакова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Свои запросы к УК жильцы перечислили на встрече, которая проходила в конце ноября. К настоящему времени часть проблем уже решили. В частности, подавал освободили от ненужных вещей, кроме того, там и в местах общего пользования провели дезинфекцию.





«Главный успех — это установление более плотного взаимодействия управляющей компании с жителями. За последние две недели «Техкомсервис» значительно усилил работу в части информирования своих жильцов о проводимой работе. Теперь основной канал коммуникации — это домовый чат, что удобно прежде всего жителям. Регулярно обновляются и данные, которые вывешивают на информационных стендах во всех подъездах дома», — сказала Нина Ушакова.