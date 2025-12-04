В Подмосковье проложили 810 км новых газовых сетей

04 декабря 2025, 18:05

С начала 2025 года в Подмосковье по президентскому проекту «Социальная газификация» построили 810 километров новых газораспределительных сетей. Специалисты «Мособлгаза» подключили к газу 43 000 жителей региона. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.





Сейчас работы по программе идут более чем в 70 населённых пунктах Московской области. Проект «Социальная газификация» стартовал в 2021 году. Подмосковье стало лидером по числу включённых территорий — в программу вошли 3 105 населённых пунктов.

«Подмосковье подтверждает статус региона-лидера в реализации президентского проекта «Социальная газификация». Наш ключевой принцип — бессрочное и бесплатное подведение газа до границы каждого участка в газифицированных населенных пунктах. Мы делаем все, чтобы максимальное число жителей получило доступ к самому экологичному, экономичному и удобному энергоносителю», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.