Из раздевалки фитнес-клуба в Химках украли вещи на 1,4 млн рублей

13 января 2026, 15:54

оригинал Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Сумку с личными вещами, общая стоимость которых составила 1,4 млн рублей, украли из шкафчика в раздевалке в одном из фитнес-клубов Химок. Похитителя удалось задержать. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





О краже заявил 43-летний житель Химок. Он рассказал, что в похищенной сумке лежали беспроводные наушники, брендовая одежда, золотая цепочка и ключи от автомобиля.





«По подозрению в совершении этого преступления полицейские задержали 29-летнего ранее судимого жителя Раменского. Он признался в содеянном и рассказал, что вскрыл замок шкафчика отвёрткой. Часть вещей из сумки он продал, а деньги потратил», — говорится в сообщении.