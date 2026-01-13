Наблюдательные истринцы спасли упавшую на чужой балкон кошку Марусю

13 января 2026, 15:40

оригинал Фото: пресс-служба администрации м. о. Истра

Бдительные жители Истры помогли спасти жизнь кошки, которую заметили на балконе третьего этажа одного из домов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





Сообщение об обнаружении животного появилось в городском чате «Истра онлайн». Тревогу забили внимательные соседи, услышавшие кошачий крик. Как оказалось, питомец три дня провёл на холодном балконе без еды и воды. Хозяев в квартире не было, а сотрудники МЧС не были уполномочены вскрывать дверь.



Искать владельца пустой квартиры начали территориальный отдел администрации и сотрудники управляющей компании. По имеющимся данным они выяснили фамилию и имя жильца, а через соцсети и общих знакомых разыскали его телефон. Хозяин дома приехал и сообщил шокирующую новость: кошка чужая. Он открыл балкон и увидел испуганное животное.



При попытке вытащить её кошка от страха едва не спрыгнула с третьего этажа. Позже выяснилось, что она упала на балкон с верхних этажей.



Сотрудники УК и администрации пошли по дому опрашивать жильцов. В итоге они обнаружили хозяина, который три дня искал свою пропавшую кошку Марусю.

«Как только он зашёл, произошло почти невероятное: измученная и замёрзшая Маруся моментально узнала своего человека и прыгнула ему в руки! Три дня страха закончились для владельца и для питомца мгновением счастья», – рассказали в администрации.