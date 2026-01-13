Мужчина пропал на 30 часов во время серфинга у берегов Пуэрто-Рико
68-летний мужчина пропал на 30 часов во время серфинга у берегов Пуэрто-Рико. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, 8 января отдыхающий занимался серфингом на пляже Surfer's Beach в Агуадилье. На следующий день арендодатель жилья сообщил в службу спасения, что мужчина отсутствует более суток.
В ходе поисковой операции вертолет береговой охраны обнаружил серфингиста живым: он застрял на рифе с доской и провел ночь на скалах, обезвоженный. Мужчину подняли на борт с помощью лебедки и доставили к медикам.
