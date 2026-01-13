Достижения.рф

Мужчина пропал на 30 часов во время серфинга у берегов Пуэрто-Рико

Фото: iStock/ViewApart

68-летний мужчина пропал на 30 часов во время серфинга у берегов Пуэрто-Рико. Об этом сообщает Daily Mail.



По информации издания, 8 января отдыхающий занимался серфингом на пляже Surfer's Beach в Агуадилье. На следующий день арендодатель жилья сообщил в службу спасения, что мужчина отсутствует более суток.

В ходе поисковой операции вертолет береговой охраны обнаружил серфингиста живым: он застрял на рифе с доской и провел ночь на скалах, обезвоженный. Мужчину подняли на борт с помощью лебедки и доставили к медикам.

