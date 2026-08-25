Из реестра подмосковных такси вычеркнули за неправильные цвета более 630 машин

25 августа 2026, 12:22

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

635 автомобилей исключили из реестра такси Московской области с начала года за отклонения от цветового стандарта оформления. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.





Нарушителей выявили с помощью камер фотовидеофиксации.





«В Подмосковье действует единый стандарт оформления автомобилей такси. У машины должен быть белый цвет кузова, жёлтые полосы на боковых сторонах автомобиля, тёмно-серые полосы на передней и задней стороне бампера, шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.