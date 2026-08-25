Из реестра подмосковных такси вычеркнули за неправильные цвета более 630 машин
635 автомобилей исключили из реестра такси Московской области с начала года за отклонения от цветового стандарта оформления. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Нарушителей выявили с помощью камер фотовидеофиксации.
«В Подмосковье действует единый стандарт оформления автомобилей такси. У машины должен быть белый цвет кузова, жёлтые полосы на боковых сторонах автомобиля, тёмно-серые полосы на передней и задней стороне бампера, шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.При первой фиксации нарушения таксист получает предупреждение. Но если он продолжает игнорировать требования к оформлению машины и попадается на этом второй раз, автомобиль исключают из реестра такси.