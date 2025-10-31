Из трубы — в природу: россиян предупредили о последствиях засорения канализации

31 октября 2025, 14:41

Эколог Гулимова назвала последствия смыва нерастворимых отходов в канализацию

Фото: istockphoto.com/Andrei310

Сброс нерастворимых отходов в канализацию не только грозит коммунальными авариями, но и загрязняет природу. О том, почему это происходит, рассказала в эфире «Радио 1» эксперт по экологии и переработке вторсырья Валерия Гулимова.





Ключевой проблемой является то, что канализация рассчитана исключительно на растворимые отходы, а люди не считаются с этим ограничением.





«Когда строилась канализация, очистные сооружения и прочие составляющие этой системы, попадание туда пластика не планировалось. Эти материалы рассчитаны на совсем другие способы утилизации. А в органическом потоке они засоряют очистные сооружения и делают невозможным тот необходимый цикл, который гарантирует всем нам чистую воду», — сказала Валерия Гулимова.

«Флора и фауна водоёмов не приспособлены к таким предметам. Животные запутываются в них, животные задыхаются или проглатывают их и, соответственно, накапливают в пищеварительной системе что является несовместимым с жизнью», — объяснила эксперт.

«Многие рассчитывают на то, что канализационная труба широкая, по ней это пройдет. А дальше стоят крупные механические фильтры, и они не пропустят лишнее, так что вреда не будет. Но это не так, потому что до того момента, как всё дойдет до фильтра, это проходит по канализационным трубам. А трубы являются довольно уязвимой частью системы канализации в городе. Если они узкие, то просто забьются. В широкой трубе, конечно, кажется, что это будет промыто и наконец дойдет до очистки. Но видите, сколько есть препятствий на этом пути», — отметила эксперт.