В Подмосковье с начала года благодаря ЭКО родились более 1,5 тыс. детей
Свыше полутора тысяч младенцев появились на свет в Московской области с начала текущего года благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Процедура проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования. Пациенткам доступен также криоперенос: подсадка эмбриона, замороженного после предыдущего ЭКО.
«Современные технологии позволяют стать мамами женщинам, которые не могут забеременеть естественным путём. В Подмосковье ЭКО и криоперенос проводят при наличии показаний за счёт средств ОМС. С начала этого года в регионе с помощью ЭКО родились более 1,5 тыс. детей», — сказал зампред правительства Подмосковья — глава областного Минздрава Максим Забелин.Для получения этой медицинской услуги пациентке нужно оформить квоту. Подробная информация о том, как это сделать, опубликована на сайте министерства.