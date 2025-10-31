В Подмосковье с начала года благодаря ЭКО родились более 1,5 тыс. детей

31 октября 2025, 12:24

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше полутора тысяч младенцев появились на свет в Московской области с начала текущего года благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Процедура проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования. Пациенткам доступен также криоперенос: подсадка эмбриона, замороженного после предыдущего ЭКО.





«Современные технологии позволяют стать мамами женщинам, которые не могут забеременеть естественным путём. В Подмосковье ЭКО и криоперенос проводят при наличии показаний за счёт средств ОМС. С начала этого года в регионе с помощью ЭКО родились более 1,5 тыс. детей», — сказал зампред правительства Подмосковья — глава областного Минздрава Максим Забелин.