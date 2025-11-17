Из Видновского перинатального центра выписали преждевременно родившихся двойняшек

17 ноября 2025, 16:18

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Из Видновского перинатального центра выписали недоношенных близнецов, которых врачи выхаживали 75 дней. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





38-летнюю будущую маму двойняшек доставила бригада скорой помощи. Женщина почувствовала себя плохо на 27-й неделе беременности. После обследования врачи решили срочно сделать ей кесарево сечение. В результате на свет появились два мальчика весом 900 и 990 граммов.

«Братишки-торопыжки провели в Видновском перинатальном центре 75 дней после рождения, из них 53 – в реанимации, 22 – в отделении патологии новорождённых. Анестезиологи-реаниматологи, неонатологи и реабилитологи выхаживали малышей, помогали восстанавливать нарушенные функции. Параллельно маму учили правильно брать таких маловесных детей на ручки, кормить и ухаживать за ними», – рассказала заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей №1 Юлия Кузьминова.