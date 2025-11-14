В Московской области с начала года заработало свыше 80 рентген-аппаратов
В стационаре Клинской больницы запустили цифровой рентген-аппарат. Он стал 83-м из числа введённых в эксплуатацию в больницах Подмосковья, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Оборудование закупили благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
«Современная медицинская техника позволяет проводить более точную и качественную диагностику заболеваний. С начала года в наших медицинских организациях заработало 83 новых рентген-аппарата. На их закупку было выделено более 1,9 млрд рублей. Сегодня в Клинской больнице начал работу новый рентген-аппарат стоимостью почти 24,5 млн рублей», – отметил Забелин.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, направление на исследование выдаёт лечащий врач.