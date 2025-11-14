Достижения.рф

В Московской области с начала года заработало свыше 80 рентген-аппаратов

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В стационаре Клинской больницы запустили цифровой рентген-аппарат. Он стал 83-м из числа введённых в эксплуатацию в больницах Подмосковья, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.



Оборудование закупили благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

«Современная медицинская техника позволяет проводить более точную и качественную диагностику заболеваний. С начала года в наших медицинских организациях заработало 83 новых рентген-аппарата. На их закупку было выделено более 1,9 млрд рублей. Сегодня в Клинской больнице начал работу новый рентген-аппарат стоимостью почти 24,5 млн рублей», – отметил Забелин.

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Как напомнили в подмосковном Минздраве, направление на исследование выдаёт лечащий врач.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0