В Шатуре открыли обновленную детскую поликлинику

17 ноября 2025, 14:19

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В подмосковной Шатуре завершили ремонт детской поликлиники №1. Она рассчитана на 170 посещений в смену. В помещениях полностью обновили внутреннюю отделку, заменили окна и двери, установили современную навигацию и оборудовали игровую зону для самых юных пациентов, сообщили в Минздраве Московской области.





Создание комфортных условий важно не только для пациентов, но и для работы медицинских специалистов. Ранее в Шатуре после капремонта открыли взрослую поликлинику.





«Сегодня прием пациентов начала обновленная детская поликлиника, где медицинскую помощь получают почти 7 тыс. детей», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

