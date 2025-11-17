В Шатуре открыли обновленную детскую поликлинику
В подмосковной Шатуре завершили ремонт детской поликлиники №1. Она рассчитана на 170 посещений в смену. В помещениях полностью обновили внутреннюю отделку, заменили окна и двери, установили современную навигацию и оборудовали игровую зону для самых юных пациентов, сообщили в Минздраве Московской области.
Создание комфортных условий важно не только для пациентов, но и для работы медицинских специалистов. Ранее в Шатуре после капремонта открыли взрослую поликлинику.
«Сегодня прием пациентов начала обновленная детская поликлиника, где медицинскую помощь получают почти 7 тыс. детей», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В поликлинике работают врачи-педиатры, кабинеты неотложной помощи, здорового ребёнка, прививочный кабинет. Для удобства пациентов с симптомами ОРВИ оборудовали отдельный вход.
Как записаться на прием?
- На портале «Здоровье».
- По телефону 122.
- С помощью Telegram-бота «Денис».
- Через инфомат.
Адрес детской поликлиники: ул. Интернациональная, д. 19/7.