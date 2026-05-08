Из-за продления закрытия «синей» ветки метро продолжат ходить и временные автобусы
Из-за переноса сроков открытия участка Арбатско-Покровской линии Московского метро на участке «Пятницкое шоссе – Строгино» временные схемы движения двух автобусных маршрутов тоже не изменятся до 11 мая.
Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
В это время для пассажиров также будут работать маршруты №436п и №1284к. На маршруте №436п «м. Мякинино – Дом правительства Московской области – м. Строгино» ходят 10 автобусов. Время работы – от 05:30 до 01:00. Интервал движения в час пик составляет пять минут.
На маршруте №1284к «ЖК «Спутник» – м. Строгино» автобусы также продолжат совершать первый рейс от ЖК «Спутник» в 6:35, а последний от станции метро Строгино – в 22:00. Интервал движения составляет 20 минут.
Каждые 40 минут рейс будет совершать заезд к торгово-развлекательный центр «Вегас» и далее следовать до метро Строгино.
Читайте также: